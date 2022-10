Concerto Sangiovanni a Roma: biglietti e scaletta canzoni di mercoledì 19 ottobre 2022

Mercoledì sera del 19 ottobre 2022 alle ore 21.00, ci sarà il concerto di Sangiovanni al Palazzetto dello Sport dell’Eur (ex PalaLottomatica). Per il noto cantante italiano, la data di Roma sarà importantissima. Infatti, il concerto riaprirà il Palasport Tour 2022, proseguendo il giro di concerti già effettuati in primavera e durante l’estate. I biglietti possono essere acquistati sul sito di Ticketone.

La scaletta del concerto di Sangiovanni

La scaletta del cantuatore vicentino, potrebbe essere questa durante la serata del 19 ottobre: