Dalla Cina in Italia, giubbotti ‘illegali’ da vendere online: sequestri e multe a Ciampino

Funzionari ADM, del Servizio Analisi dei Rischi – Antifrode Merci della S.O.T.(Sezione Operativa Territoriale) dell’Aeroporto di Ciampino, nel corso di controlli sulla sicurezza dei prodotti nel settore dell’e-commerce, hanno intercettato e bloccato un flusso di piccole spedizioni di prodotti tessili provenienti dalla Cina. Si trattava di giubbotti, indirizzati a persone italiane che li mettevano in vendita sul territorio dello Stato attraverso il proprio sito internet.

Per poter essere messi in commercio nell’Unione Europea i prodotti tessili devono, però, riportare un’etichetta che indichi la composizione fibrosa e che presenti caratteristiche di durevolezza e visibilità.

La merce sequestrata

Tutti gli oltre 50 capi rinvenuti nelle molteplici spedizioni ispezionate dai funzionari si sono rivelati privi di etichetta conforme ai requisiti del Reg. CE n. 1007/2011 e privi di indicazioni circa l’identità e gli estremi del produttore, come invece richiesto dal codice del Consumo D. Lgs n.206/2005.

I giubbotti sono stati sequestrati in via amministrativa ed è stato inviato dettagliato rapporto alla Camera di Commercio competente per le violazioni in materia, che prevedono l’applicazione di sanzioni che variano da 3.000 euro a 20.000 euro per l’omessa etichettatura sulla composizione dei prodotti tessili e da 1.500 euro a 30.000 euro per l’omessa indicazione dell’identità e degli estremi del fabbricante.

Sui capi anche marchi italiani

Peraltro, alcuni dei capi fermati riportavano indicazioni tali da fare riferimento fraudolento all’italianità del design, configurando così il reato previsto dall’art. 517 del C.P. con conseguente sequestro penale della merce e invio del rapporto all’Autorità Giudiziaria competente.

I fermi operati si inquadrando nella giornaliera e continua attività di ADM finalizzata alla tutela della sicurezza dei consumatori, del mercato e degli operatori corretti, alla protezione del made in Italy e alla lotta alla contraffazione dei marchi e del Know how nazionale.