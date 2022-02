Distrugge 25 auto in sosta con un palo segnaletico, poi lo scaraventa sul parabrezza dei Carabinieri

Roma. Un impeto d’ira improvviso, poi l’assalto alle auto parcheggiate nei dintorni della stazione. E’ accaduto proprio nella giornata di oggi, martedì 8 febbraio 2022, intorno alle 9.00 del mattino. Nel mirino, più di 20 auto in sosta (23 per la precisione), colpite e danneggiate con un palo un palo della segnaletica. Non si sa bene cosa lo abbia spinto a rivolgersi con quella eccessiva violenza contro le vetture di cittadini nemmeno conosciuti.

Aggressione a Roma contro i Carabinieri

In aggiunta, quando il soggetto si è reso conto dell’arrivo di una gazzella dei Carabinieri, l’agitazione è diventato ancora più lampante. L’uomo non solo non è fuggito dinanzi alle sirene, ma pare abbia anche lanciato la sua arma contro il parabrezza della volante. La pattuglia dei carabinieri della stazione Roma San Lorenzo, era in transito in via di Porta San Lorenzo, quando è stata raggiunta sul parabrezza dal palo dell’attentatore. Pare si tratti di un uomo presumibilmente straniero. I militari hanno lo hanno disarmato e bloccato. Purtroppo nella colluttazione, un carabiniere è rimasto contuso.