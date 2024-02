È il ristorante di pesce preferito da Giorgia Meloni e Ilary Blasi, piatti imperdibili: menù e prezzi

Roma è una città dalle mille risorse, un luogo da scoprire per le sue bellezze storiche e architettoniche e per le sue tradizioni, non in ultimo quelle culinarie. La città eterna e la cucina sono inscindibili. Parlare di Roma porta immediatamente il pensiero a piatti tipici, che si tratti di pajata, carbonara, matriciana, carciofi alla giudia, supplì al telefono e i famosi maritozzi. L’associazione viene naturale.

E anche a voler scegliere un ristorante nel quale degustare le prelibatezze tipiche c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ce ne sono di ogni genere: trattorie, osterie, tavole calde, ristoranti per famiglie e locali chic. La Capitale è in grado di rispondere alle richieste di qualsiasi romano o turista che decida di lasciarsi andare ai piaceri della tavola.

Innumerevoli anche i ristoranti chic

In questo interminabile elenco di locali di ristoro ve ne sono alcuni classici, più raffinati ed eleganti nei quali oltre a curare nei dettagli i preparativi di prelibate pietanze, si curano anche i dettagli, con tanto di posate per antipasto, primo, secondo e dolce, bicchieri da vino e per l’acqua, tovaglie immacolate, un immancabile centrotavola e un’abbondante varietà di scelta nel menù.

Il ristorante esclusivo scelto anche dalla Meloni e dalla Blasi

I ristoranti di Roma non mancano di soddisfare anche le richieste di coloro che oltre alle pietanze, desiderano anche un ambiente esclusivo. Tra gli altri locali in grado di rispondere a tutte questa serie di richieste ce n’è uno in particolare che è meta anche di personaggi vip, tra i quali spiccano: il Presidente Giorgia Meloni e la showgirl e conduttrice televisiva Ilary Blasi.

Grandissima varietà di piatti a base di pesce freschissimo

In via Parma, c’è ‘ Rinaldi al Quirinale’, un ristorante che vanta una storia lunga oltre 50 anni, gestito da Antonio, il suo fondatore, e i suoi due figli Vincenzo e Daniele. Ebbene non è difficile vedere sedute ai tavoli del noto locale sia la Meloni sia la Blasi probabilmente alla ricerca di piatti a base di pesce di alta qualità. La scelta è estremamente variegata, va dalle ostriche, ai gamberi rossi, alle tartare e non mancano primi piatti a base di aragosta, con le vongole, ai ricci di mare, con gamberi viola oltre a risotti di mare. La spesa per ciascuna pietanza va da un minimo di 20 a un massimo di 65 euro ed è prevedibile un conto non proprio economico, ma d’altra parte con questa scelta di pietanze è difficile pensare di poter risparmiare… (foto prese dal sito del ristorante: Rinaldi al Qurinale)