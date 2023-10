Follia a Roma: padrone di casa prende la pistola e spara all’affittuario

Una lite culminata con un colpo di pistola. E’ questo il racconto di quanto accaduto ieri pomeriggio a Roma, nel quadrante di Roma est alla Borghesiana/Finocchio. Un uomo, proprietario di un’abitazione nella zona, ha sparato al suo affittuario al termine di un acceso diverbio. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia unitamente ai sanitari del 118.

Pomeriggio di ordinaria follia a Roma Est dove una persona è finita in Ospedale dopo essere stata colpita con un colpo d’arma da fuoco. L’uomo, che vive in affitto in una casa della zona, è stato colpito dal proprietario di casa per motivi tuttora in fase di accertamento; portato in Ospedale è stato sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico. Sul caso sta indagando la Polizia.

Spari a Roma est: paura in Via del Casale Ciminelli

Il tutto è successo ieri pomeriggio, domenica 29 ottobre 2023, in Via del Casale Ciminelli, alla Borghesiana/Finocchio, una traversa non distante da Via di Fontana Candida, nel territorio del VI Municipio. L’allarme è scattato intorno alle 17.45: ebbene, secondo le informazioni emerse tra i due sarebbe scoppiata un’accesa discussione al termine della quale il proprietario di casa avrebbe impugnato improvvisamente l’arma puntandola contro il suo affittuario, un 40enne di nazionalità romena, aprendo infine il fuoco e ferendolo; quest’ultimo, raggiunto dal proiettile, è caduto a terra ed è stato soccorso dal 118. Portato in Ospedale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: le sue condizioni di salute non sono note.

La lite

A quanto pare i rapporti tra i due erano tesi da tempo. Non è chiaro tuttavia cosa abbia provocato il diverbio di ieri che chiaramente sarebbe potuto finire in tragedia. Il padrone dell’abitazione, un uomo italiano di 70 anni, è stato fermato dalla Polizia. La sua posizione resta al vaglio dell’autorità. Sotto choc i vicini di casa per quanto accaduto.