“Francesca Fagnani è nel mirino della criminalità organizzata di Roma”

Francesca Fagnani sarebbe nel mirino della criminalità organizzata della Capitale. Questa l’indiscrezione che sta trapelando in queste ore: la nota conduttrice avrebbe ricevuto minacce dopo la pubblicazione del suo libro “Mala Roma Criminale”.

Si alza la soglia di allerta attorno alla nota conduttrice Francesca Fagnani, noto volto della tv grazie alla trasmissione Belve. Celebri in questo senso sono diventate le sue interviste incalzanti a personaggi famosi e del mondo dello spettacolo, pronti a mettersi a nudo di fronte alle sue domande dirette e talvolta spietate. Ora però, a tenere banco, è la questione sicurezza nei suoi confronti, per via del recente libro pubblicato dalla giornalista in cui descrive la malavita a Roma e soprattutto la sua rilevanza al livello nazionale.

Le minacce a Francesca Fagnani

Era stata del resto la stessa conduttrice a denunciare di aver ricevuto diverse minacce proprio a seguito dell’uscita di “Mala Roma Criminale”. Nel romanzo si raccontano gli affari loschi della criminalità organizzata capitolina, a partire dai traffici di droga. Un testo, chiaramente, per nulla gradito ai settori della malavita tanto che adesso la soglia di guardia nei suoi confronti si è innalzata.

Una tesi del resto, quella dei possibili pericoli che correrebbe la Fagnani, che sarebbe emersa anche nell’ambito di un’inchiesta che sta portando avanti la Procura di Roma. Da qui la segnalazione al Prefetto Lamberto Giannini e la predisposizione di una misura cautelativa a tutela dell’incolumità della giornalista.

Attivato servizio di vigilanza

Ebbene, secondo quanto riportato da La Repubblica un primo provvedimento riguarderebbe l’attivazione di un servizio di vigilanza proprio da parte della Prefettura. Da tempo, da quanto si apprende, era già in essere un servizio per garantire la sicurezza della giornalista con controlli periodici aumentati via via di frequenza. Ieri, infine, come riporta il quotidiano romano, in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata disposta una Vigilanza Generica Radiocontrollata. Nello specifico una pattuglia delle forze dell’ordine effettuerà alcuni passaggi nei luoghi maggiormente frequentati dalla Fagnani: dalla sua abitazione fino ai pressi delle zone in cui lavora.