Frattini, aperta la camera ardente: domani i funerali

La camera ardente dedicata a Franco Frattini, l’ex Ministro degli Esteri morto per un tumore sotto la vigilia di Natale a 65 anni, sarà aperta oggi dalle ore 11 fino alle 19, presso la sala “Pompeo” a Palazzo Spada, ovvero la sede del Consiglio di Stato. Come ricorderete, Franco Frattini ha lavorato fino agli ultimi attimi della propria vita e finché la salute ha tenuto, in qualità di Presidente del Consiglio di Stato per il Governo guidato da Giorgia Meloni.

I funerali di Franco Frattini a piazza della Repubblica

Domani, 27 dicembre 2022, si terranno i funerali di Stato. In base a quanto si apprende, la cerimonia dovrebbe tenersi a Santa Maria degli Angeli, nella tarda mattinata. La famosa chiesa, affaccia su piazza della Repubblica. Lì, recentemente, si sono svolti anche i funerali dell’allenatore di calcio Siniša Mihajlović. Nato nel 1957, Frattini è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 con il PdL, ministro degli esteri nei governi Berlusconi II (2002-2004) e Berlusconi IV (2008-2011) e commissario europeo per la giustizia nella commissione Barroso tra il 2004 e il 2008.

Alla notizia della sua morte, tutto il mondo della politica si è commosso e stretto intorno alla famiglia. «La sua scomparsa priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che in questi anni ha recato un importante contributo alla vita delle nostre istituzioni» è il ricordo del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sono arrivati parole di cordoglio da tutta la politica italiana e tanti leader internazionali, che hanno ricordato la caratura di Franco Frattini sui temi della politica estera.

Nel Centrodestra, parole emozionanti arrivano dal premier Giorgia Meloni, il ministro Guido Crosetto e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Prima che politico italiano, tutti lo hanno definito soprattutto un “amico che hanno perso”. Lodi arrivano anche dal Partito Democratico, dove il segretario Enrico Letta ne ha ricordato la memoria.