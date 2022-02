Freedom Day Italia, le nuove regole dal 1 aprile 2022: cosa cambia per green pass, mascherine e quarantena

Abbiamo urlato a squarciagola dai balconi che tutto sarebbe andato bene, poi dopo mesi ci siamo dovuti ricredere perché variante dopo variante la curva epidemiologica non scendeva. Anzi, sembrava essere ritornati indietro nel tempo. Ora, invece, a due anni dallo scoppio della pandemia, forse la normalità, per quanto possibile, è dietro l’angolo: prima la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, poi il ‘freedom day’ anche in Italia. E’ stato battezzato così il giorno in cui nel nostro Paese, molto probabilmente, cadranno tutte le regole e si inizierà a “respirare”, senza dover fare i conti con le misure restrittive, che sono state una costante di questi anni.

Freedom Day in Italia: cosa cambia dal 1 aprile 2022

Il Governo starebbe pensando di allentare le misure e di ritornare, seppur a piccoli passi, alla normalità, quella che da tempo ci sembra eccezionalità, utopia. Tra le ipotesi sul tavolo l’eliminazione del Green Pass per la maggior parte delle attività, mentre dovrebbe restare in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50 almeno fino al prossimo 15 giugno. Quello che è certo, almeno per il momento, è che il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza e Draghi non ha intenzione di rinnovarlo perché i contagi, giorno dopo giorno, stanno diminuendo e complice la campagna di vaccinazione anche gli ospedali sono meno in affanno. Dati incoraggianti che fanno ben sperare.

Quando viene eliminato il Green Pass?

Al centro del dibattito resta il Green Pass, il certificato verde che nella sua versione base o in quella rafforzata, è ormai indispensabile per partecipare alla vita sociale (e non solo). La Lega vorrebbe eliminarlo dal 1 aprile, ma molti non sembrerebbero essere d’accordo anche perché come ha spiegato il ministro Speranza ai microfoni del TG1 ‘ non esiste un interruttore che premi e non c’è più il Covid. Vedremo i numeri e decideremo, ma un elemento di gradualità lo dobbiamo immaginare’.

Mascherine all’aperto e al chiuso: cosa cambia

Dal 1 aprile forse diremo addio alle mascherine Ffp2 per assistere agli spettacoli all’aperto, mentre non è ancora chiaro cosa succederà per tutti i luoghi al chiuso, dai cinema ai teatri. Dispositivo di protezione che, a quanto pare, resterà ancora obbligatorio per molto nei luoghi al chiuso, con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus (e delle sue varianti).

Bar, ristoranti e quarantena: cosa cambia da aprile 2022

Ad aprile diremo addio al green pass per mangiare o consumare al bar e ai ristoranti all’aperto? Il governo starebbe valutando questa ipotesi, mentre è quasi certo che per viaggiare non serviranno più la quarantena o i test di ingresso per chi proviene dai Paesi dell’UE.

Alberghi, piscine e palestre: le novità

Come spiega il Corriere della Sera, il 31 marzo con la fine dello stato di emergenza scadrà l’obbligo di esibire il green pass rafforzato per alberghi, strutture ricettive, sagre, fiere e centri congressi. Obbligo che il Governo sembra orientato a eliminare per favorire il turismo. Per le piscine e palestre, invece, a fine marzo decadrà l’obbligo di esibire il green pass rafforzato, che invece dovrebbe essere rinnovato per chi pratica sport al chiuso.