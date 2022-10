Funerali Francesco Valdiserri tra striscioni e musica: presenti anche Meloni, Letta e La Russa

Sono cominciati alle 12 di oggi, sabato 22 ottobre, i funerali di Francesco Valdiserri, il 18enne romano che lo scorso mercoledì è stato travolto e tragicamente ucciso da un’auto sulla Colombo. Una giornata difficile, dolorosa quella di oggi che vede i familiari, gli amici e tutto coloro che conoscevano e volevano bene a Francesco unirsi in un momento di profondo cordoglio e vicinanza.

Oggi i funerali di Francesco Valdiserri

Francesco amava la musica e suonava all’interno di una band che lui stesso aveva fondato assieme ad alcuni amici. Saranno proprio quest’ultimi, in risposta alla richiesta giunta dalla famiglia, a suonare per il loro amico alcuni pezzi composti proprio da lui. La musica non era l’unica passione del ragazzo che amava anche le letteratura — era iscritto al primo anno di Lettere alla Sapienza — e lo sport. Ad accogliere l’ingresso del feretro fuori la basilica di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, quartiere dov’è cresciuto, cuscini di fiori giallorossi ed uno striscione esposto dai tifosi romanisti.

Presenti anche diversi esponenti politici

Gremita la chiesa per i funerali del giovane Francesco Valdiserri. A salutare per l’ultima volta Francesco, tra i presenti c’erano anche diversi esponenti politici, il segretario del Pd Letta, la neo premier Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Tajani, il presidente del Senato La Russa, l’assessora alla pari opportunità Lucarelli e la ministra dell’università Bernini.