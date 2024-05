Grave incidente in Via Pratica di Mare, motocilista in codice rosso: schianto all’imbocco della Pontina

Brutto incidente stamattina lungo Via Pratica di Mare, a ridosso dello svincolo della Pontina. Un motociclista si è scontrato con un’auto ed è stato trasportato d’urgenza in Ospedale. Ma non è stato l’unico sinistro grave registrato in queste ore a Roma. La cronaca.

Mattinata di incidenti, gravi purtroppo, quella di oggi martedì 14 maggio 2024 nella Capitale. Tra questi uno ha coinvolto in particolare un motociclista che stava percorrendo Via Pratica di Mare, proprio a ridosso dello svincolo per la Pontina in direzione Roma, intorno alle 8.00. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Ripercussioni e disagi si sono registrati in zona considerando che il sinistro è avvenuto nell’ora di punta per la viabilità in direzione della Capitale.

Incidente in Via Pratica di Mare oggi 14 maggio

In fase di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente: la moto, modello Yamaha, si è scontrata contro una macchina, una Dacia Logan. L’impatto è stato piuttosto violento e ad avere la peggio è stato il centauro, trasferito in codice rosso al Campus Biomedico di Trigoria. Si tratta di un uomo italiano di 54 anni. Nessuna conseguenza, in base alle informazioni disponibili al momento, per il conducente dell’altro veicolo.

A Roma un altro scontro auto moto: chiusa Via di Grotta Perfetta

Come detto quello avvenuto a Pratica di Mare non è stato l’unico incidente grave registrato in queste ore a Roma (ieri inoltre un bambino è stato travolto da un’auto nella zona nord della Capitale): in Via di Grotta Perfetta un altro sinistro, avvenuto sempre tra un’auto e una moto, ha provocato il ferimento in modo grave di un 48enne italiano. La strada, per consentire soccorsi e rilievi, è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo provocando disagi e code. Rallentamenti, infine, anche sulla Cassia Bis dove per incidente è stata chiusa una corsia di marcia a ridosso del GRA. Almeno in quest’ultimo caso tuttavia, non si sono registrati feriti gravi.