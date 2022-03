Guerra in Ucraina: lanciano petardi davanti all’ambasciata bielorussa a Roma

Roma. Un petardo di grosse dimensioni è stato fatto esplodere, durante la notte scorsa, all’interno del giardino dell’Ambasciata Bielorussa, a Montesacro. Il significato del gesto non è ambiguo, né suscita perplessità. Può essere dedotto dalle coordinate geopolitiche in cui stiamo vivendo in questi ultimi giorni.

La guerra e le sue vittime in Ucraina

Giorni di tensione ed apprensione per il popolo ucraino circondato, ormai, dall’avanzata di Putin. Per quanto Europa e Nato cerchino di dare tutto il loro supporto con diverse modalità, e per quanto la tenacia degli oppressi sia ferrea, i bombardamenti continuano inesorabili e le vittime sono centinaia ogni giorno.

Le indagini a Roma

Nessun danno alle strutture, né feriti dopo l’esplosione, ma sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica. Intanto, poi, la questura ha attivato un aumento della vigilanza nei dintorni dell’ambasciata. Al momento il gesto non è stato rivendicato. L’ordino esploso era di manifattura artigianale. Ora se ne stanno studiando i materiali, così come le immagini delle videocamere di sicurezza.