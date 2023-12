Incendio Malagrotta, operazioni di spegnimento andate avanti tutta la notte: la situazione

Aggiornamenti sull’incendio scoppiato ieri all’impianto di rifiuti in via di Malagrotta numero 257 a Roma. Le fiamme sarebbero state spente.

Incendio a Malagrotta, gli aggiornamenti. Proseguono le operazioni attorno all’impianto andato a fuoco nella giornata di ieri, operazioni che sono andate avanti per tutta la notte fino alla totale estinzione delle fiamme. Il personale dei Vigili del Fuoco è tuttora al lavoro per il raffreddamento e lo smassamento dell’aree coinvolte. Inoltre sono state inviate squadre e mezzi operativi in supporto dalle regioni limitrofe quali Campania, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia e Toscana.

Per quanto riguarda le possibili ripercussioni alla gestione dei rifiuti Ama, ha fatto sapere il Campidoglio, “è al lavoro per cercare di garantire soluzioni che evitino per quanto possibile riflessi sul sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti cittadino”.

L’incendio al TMB1 a Malagrotta

Le fiamme sono divampate ieri, domenica 24 dicembre, intorno alle 15.30. Ad andare a fuoco l’impianto Tmb1. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco unitamente ai mezzi operativi speciali per questa tipologia d’intervento. Nello specifico hanno raggiunto la struttura due Autobotti, una Autoscala, il Carro Schiuma, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di guardia ed il capo turno provinciale. Vaste le dimensioni del rogo con un’alta colonna di fumo che si è innalzata in cielo: l’ennesimo disastro ambientale degli ultimi anni nell’area della Capitale.

Le indicazioni alla popolazione

Ieri sera il Sindaco di Roma ha diramato una nota contenente alcune indicazioni da seguire per la popolazione. Questa la sintesi dell’ORDINANZA n. 141 del 24 dicembre 2023, in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi:

1. Divieto di attività sportive all’aperto;

2. Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari di origine vegetale prodotti nell’area individuata;

3. Il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

4. La raccomandazione di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico ricreative;

5. La raccomandazione di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti.

In via precauzionale si raccomanda inoltre ai cittadini di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio. Di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti. Di non utilizzare al momento i condizionatori d’aria. In caso di emergenza va contatto il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

“Faremo luce su quanto accaduto”

“Questo ennesimo, gravissimo episodio rafforza ancora di più la nostra determinazione a dotare finalmente Roma di impianti moderni, efficienti e sostenibili per il trattamento dei rifiuti a partire dal Termovalorizzatore”, ha detto Gualtieri.