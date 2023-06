Incidente Casal Palocco, nelle prossime ore ascoltata la mamma di Manuel: indagini su pc e cellulari degli youtuber

Un terribile incidente quello che quasi una settimana fa è avvenuto a Casal Palocco, tra Roma e Ostia, in via Macchia di Saponara. A scontrarsi, come si ricorderà, due auto: un Suv Lamborghini a bordo del quale c’erano 5 ragazzi e una smart ForFour, a bordo della quale c’era invece una donna di 29anni con i suoi due figli di 3 e 5 anni. A seguito del violento impatto, Manuel, il bimbo di 5 anni ha perso al vita ed ora, la mamma, E.U., dovrà rimettere insieme davanti agli inquirenti gli attimi che ricorda della tragedia. La donna a breve sarà, infatti, ascoltata dagli inquirenti che sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

Eseguito l’esame autoptico sul corpo del piccolo Manuel e la famiglia aspetta adesso dalla Procura il nullaosta per poter celebrare il funerale, nullaosta che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. Intanto le indagini delle autorità vanno avanti. Aperta un’inchiesta per ricostruire la dinamica del sinistro e capire se gli altri ragazzi a bordo dell’auto di lusso siano anche loro responsabili di quanto accaduto. Se dovesse emergere che hanno incitato a schiacciare l’acceleratore, oppure che hanno provocato distrazioni alla guida, potrebbero essere infatti indagati insieme al 20enne che, allo stato attuale delle cose, è accusato di omicidio stradale. Anche per queste motivazioni i carabinieri e gli inquirenti ascolteranno la giovane mamma, così da capire cosa ricorda di quei tremendi attimi. L’obiettivo è dunque quello di ricostruire la “timeline” di tutto il girato al fine di trovare eventuali distrazioni del conducente e dei passeggeri.

Le indagini

Secondo il legale della 29enne, la donna avrebbe girato a sinistra senza dare la precedenza ma l’auto di lusso viaggiava sulla corsia opposta ad una velocità di molto superiore a quella consentita e non l’avrebbe evitata. La smart è stata completamente travolta dal Suv Lamborghini. Il piccolo Manuel è stato il primo ad essere colpito e non ha avuto il tempo di salvarsi. La sorellina ancora non sa che il fratello non c’è più. I genitori non le hanno ancora comunicato la notizia e probabilmente ci vorrà del tempo e l’aiuto di uno specialista considerando la tenera età. Procedono intanto le verifiche sulle apparecchiature che i carabinieri hanno sequestrato nelle abitazioni degli youtuber a bordo della Lamborghini. Inoltre, ieri, i ragazzi hanno reso noto la sospensione di ogni loro attività sui social.