Incidente sulla via Portuense, moto in fiamme. Ingorghi all’altezza di via del Trullo

Nel tardo pomeriggio di oggi, c’è stato un gravoso incidente sulla via Portuense. L’impatto, avvenuto all’altezza del quartiere Trullo, avrebbe provocato un mezzo in fiamme e soprattutto forte congestioni del traffico nella zona. Lo scontro sarebbe avvenuto all’altezza di via del Trullo, in una situazione che ha rallentato anche le linee bus 228, 701, 719, 771, 773, 775, 786 e 870 di Atac Tpl. Portate via i mezzi incidentati, il traffico sta tornando gradualmente a scorrere nella zona.

Da quello che ci arriva detto da testimonianze alla faccenda, una motocicletta avrebbe investito una persona mentre attraversava la via Portuense, all’altezza di via del Trullo. Dopo aver investito il pedone, la motocicletta avrebbe urtato un’auto in sosta, ribaltandosi successivamente su se stessa e poi riversando il proprio carburante in terra. Proprio il liquido infiammabile sull’asfalto, avrebbe dato origine al brutto incendio vistosi su via Portuense.

I feriti dell’incidente su via Portuense

Dopo l’investimento e successivo incendio della motocicletta su via Portuense, si contano almeno due feriti nell’impatto. Arrivati i soccorsi, entrambi sono stati portati presso i pronto soccorsi più vicini. Nessuna persona è deceduta nello scontro.