La moglie di Berardi esulta per il gol e un tifoso della Roma la attacca sul web: ‘Ti auguro di abortire’

Francesca Fantuzzi, la moglie di Domenico Berardi, vittima degli haters della rete. Tutto è iniziato quando ieri la donna ha esultato sui social per il gol su rigore del marito all’Olimpico. In questa circostanza che c’è stato chi proprio non ce l’ha fatta dall’astenersi dal più becero, triste e più fuori luogo dei commenti, augurandole di abortire. Una modalità tutt’altro che giustificata e giustificabile quella usata dall’utente in questione per sfogare la propria rabbia rispetto all’esito della partita e, come se fosse quasi una ‘colpa’ quella di gioire per i risultati del proprio marito.

L’odio social verso Francesca Fantuzzi, moglie di Berardi

Ma il rigore non sembrerebbe essere l’unica motivazione, che comunque non resta affatto giustificabile, alla base di simili commenti, che hanno dato luogo all’odio social che ha investito la donna, ‘rea’, di aver esultato per i trionfi del marito. Un altro aspetto che non è piaciuto è stato, secondo i giocatori della Roma, l’atteggiamento provocatorio che l’arbitro Fabbri non ha visto nello stabilire l’espulsione a Kumbulla per un calcetto di reazione dato all’avversario. Poi il gol del rigore. Questo il mix che ha scatenato la rabbia dei tifosi giallorossi che dalla partita con il Sassuolo si aspettavano ben altri esiti e che hanno poi dovuto ridimensionare le proprie aspettative.

Ora, oltre alla situazione in campo si sono poi aggiunte le gratuite offese sui social, arrivate poco dopo che Francesca Fantuzzi ha postato un video di esultanza per l’attaccante Berardi. ‘Chissà se nascerà…a volte non succede’: questo il contenuto del triste commento, apparso tra le notifiche della Fantuzzi la quale, dal canto suo, non si è lasciata intimidire ricondividendo poi il messaggio e lasciando foto e nome dell’autore ma non solo. Ecco la sua chiara e diretta replica: ‘Complimenti! Sei pure padre! No commenti! Ma la vogliamo smettere?’