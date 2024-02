Le 10 cose da fare a Roma almeno una volta nella vita, divertimento assicurato

Le 10 attività da svolgere assolutamente all’interno della città di Roma: ecco la nostra guida per i turisti che vengono qui.

Abbiamo la possibilità di fare 10 attività durante una giornata a Roma, cosa facciamo? Pensiamo di voler passare una giornata indimenticabile, dove con i nostri amici decidiamo di mettere in piedi delle attività che vanno assolutamente fatte una volta nella vita. Allora zaino in spalle e ora vi raccontiamo cosa assolutamente non vi dovete perdere nella Città Eterna.

Le 10 cose da fare assolutamente nella città di Roma

Zaino in spalla e la comitiva con gli amici più intimi, iniziamo il nostro giro speciale per la Capitale. Per iniziare, non c’è gita a Roma senza una visita al Colosseo. Senza entrare nel parco archeologico, dedichiamo il nostro tempo a scattare incantevoli foto all’Anfiteatro Flavio e soprattutto l’area dei Fori Imperiali. Fotografie o brevi video che inseriremo sicuramente sui nostri canali social come Instagram e TikTok, in cerca di molteplici like e salvataggi.

La visita per il turismo religioso

Magari utilizzando una comoda bicicletta affittata in e-sharing, partiamo in direzione del quartiere Prati per visitare l’immensa Basilica di San Pietro. Lì dove ogni domenica Papa Francesco I pronuncia l’Angelus, possiamo mettere in piedi molteplici attività. Non solo la visita della storica struttura, ma soprattutto la possibilità di salire sulla Cupola più famosa del mondo insieme a quella di Firenze.

Le usanze e le tradizioni di Roma

Da Prati, con una breve passeggiata nel Centro Storico di Roma, possiamo recarci ne quadrante di via del Corso anche per fare shopping. Qui serve assolutamente presentarci alla storica Fontana di Trevi, che ogni anno richiama nella Capitale milioni di turisti. Come avviene con i turisti, oltre a scattare foto e fare selfie, avviciniamoci alla tradizione più famosa della Capitale: il lancio della monetina dentro la Fontana di Trevi.

Le bellissime passeggiate nella Città Eterna

Soprattutto sotto Natale, una vera gita di Roma non lasciare fuori dal programma d’itinerario la visita alla storica piazza Navona. Sotto il periodo natalizio per vedere gli storici mercatini natalizi legati alla tradizione romana, ma negli altri periodi dell’anno la nostra passeggiata risulta una vera immersione all’interno di una delle strade più artistiche e storiche della Capitale.

Viaggio enogastronomico a Roma

Venire a Roma, nel concreto, significa anche visitare la Capitale per mangiare la storica cucina romana. Come sappiamo i turisti vengono a trovarci anche per gustare i piatti tipici della nostra terra, come nel caso della Carbonara, i fiori di zucca fritti o semplicemente il Carciofo alla Giudia. Specialità che possiamo assaggiare nelle osterie storiche del territorio di Roma o addirittura nel territorio dei Castelli Romani, ad appena 15 minuti di macchina dalla Capitale.

Altre attività da fare assolutamente a Roma

Vogliamo impreziosire la nostra speciale gita a Roma, allora mettiamo in programma anche queste attività. Una visita alla subliminale struttura dei Musei Vaticani e soprattutto alla Cappella Sistina. A questo, è fondamentale una visita ai quartieri storici della Capitale, come possono essere il Ghetto ebraico, Testaccio, Trastevere, il Rione Monti o San Lorenzo.

Da non dimenticare, per tenere Roma con una mano, la visita al Gianicolo: un’occasione che si può trasformare anche nell’iniziativa romantica da passare con una persona speciale. In ultimo, per fare trekking o mountain bike, una bella passeggiata sulla via Appia Antica e quindi il Parco degli Acquedotti.