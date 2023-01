Lotito: “Per ora non penso allo stadio della Lazio”

La Lazio avrà mai un proprio stadio di proprietà? Sentendo le ultime dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, colto dai cronisti mentre usciva dalla seduta al Senato, per ora questa ipotesi è lontana all’interno delle ambizioni biancocelesti. Pazienza se il popolo laziale, avrebbe voluto una reazione della società in questo senso, soprattutto ora che i “cugini giallorossi” sono sempre più vicini alla realizzazione dello stadio a Pietralata.

Lo stadio della Lazio? Per ora, Claudio Lotito dice no

La tematica dello stadio della Lazio, risulta una tematica annale di cui discorrono tifosi biancocelesti e non. Ogni anno il presidente Claudio Lotito rilancia rumors verso questo ambizioso progetto, con voci che si sono rimpallate soprattutto negli ultimi due anni, ovvero da quando ha preso sempre più piede il progetto dello stadio della Roma nella zona di Pietralata. I tifosi vorrebbero lo “scatto di reni” da parte della società biancoceleste, soprattutto per non rimanere, sul piano delle strutture, agli storici rivali giallorossi.

Ma con Claudio Lotito, si sa, serve essere molto pazienti. Infatti, negli ultimi 5-6 anni si è parlato diverse volte dell’idea di un proprio stadio di proprietà. Prima sembrava vicino un accordo con il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, per creare la struttura nei pressi di Parco Leonardo, Poi, ultimamente, si è pensato alla possibilità di portare la Lazio all’interno del Flaminio. Un’ipotesi audace, che vedrebbe la riqualificazione dell’attuale stadio abbandonato e soprattutto la dedicarla alla memoria di Tommaso Maestrelli.

Una strada che sembrava in discesa, salvo le intenzioni della Giunta capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Un progetto che ha trovato ostruzione anche nell’assessore Alessandro Onorato, che nonostante il tifo biancoceleste, più volte ha rilasciato dichiarazioni stampa sulle “idee poco chiare” del presidente Lotito riguardo lo stadio della Lazio. Per i laziali, non resta che aspettare come il sia il tempo a parlare e magari portare anche lo stadio nella società.