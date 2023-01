Malamovida Roma, il locale vende alcolici ai minori di 16 anni: deferito il gestore

Storie di malamovida a Roma, dove nell’ultimo fine settimana è stato colto in flagrante un locale che vendeva bevande alcoliche e superalcolici ai minorenni. Caso emblematico quello visto dai vigili urbani presso un’attività romana, dove il gestore è arrivato a erogare le sostanze alcoliche anche a ragazzini minori di 16 anni, contravvenendo alle leggi. In tal senso, sono numerosi gli interventi della Polizia Locale per contrastare la malamovida capitolina in questo fine settimana.

Malamovida a Roma, il locale vendeva bevande alcoliche ai minorenni

Il titolare di una attività è stato deferito all’A.G. per vendita di alcol a minori di sedici anni, intenti alla vendita dopo le 22 durante il week end; 34 le sanzioni elevate per irregolarità connesse all’igiene ed alla trattazione dei rifiuti urbani. Non si arrestano i controlli predisposti dal Comando Generale sull’intero territorio capitolino in tema di sicurezza stradale. Nel week end trascorso sono state elevate 4500 sanzioni da parte delle pattuglie della Polizia di Roma Capitale; 200 le sanzioni comminate per il superamento dei limiti di velocità e 20 le patenti ritirate.

Particolare attenzione al fenomeno della movida nelle zone di Trastevere, Campo De Fiori, Monti, Testaccio, Piazza Bologna, Pigneto, Garbatella, ponte milvio e quartiere Eur. Ai Parioli gli agenti hanno proceduto al sequestro di un’ingente quantitativo merce avariata e priva di tracciabilità all’interno di un bar gastronomia; a Ponte Milvio,diverse le sanzioni per attività sorprese con musica ad alto volume in strada.

Altre operazioni nella Capitale

Nella zona di Testaccio un locale d’intrattenimento è stato multato perché inottemperante alle prescrizioni di sicurezza per il pubblico spettacolo e denunciato a norma del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, oltre ad altre irregolarità di tipo amministrativo. Non sono mancate verifiche ad avventori colti a consumare bevande alcoliche fuori l’orario consentito; 10 minimarket sanzionati , per violazioni amministrative e per vendita di alcol oltre la mezzanotte.

Nel Tridente, controlli di polizia amministrativa hanno condotto all’accertamento di occupazioni di suolo pubblico abusive, con conseguente sequestro di piattaforme, tavolini e sedie non autorizzate, nonché al controllo di due camion bar, risultati abusivi, ai quali sono state comminate sanzioni per 12.000 euro nonché il DASPO urbano poichè sorpresi ad esercitare l’attività all’interno della Città Storica.

Sulla via Cristoforo Colombo sono state sanzionate nonché allontanate 8 donne esercenti il meretricio per accensione fuochi in strada. Controlli sono stati effettuati, nel corso di un’operazione finalizzata alla repressione del fenomeno dell’abusivismo commerciale, ed hanno portato a due sequestri amministrativi, per un totale di 33 pezzi di merce non a norma.