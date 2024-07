Malore per il cardinale Ruini: è grave, ricoverato in terapia intensiva

Malore per il cardinale Camillo Ruini. Il religioso è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma: ha 93 anni. E’ stato colpito verosimilmente da un infarto, l’allarme nella giornata di ieri. Cosa sappiamo al momento.

Si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva il cardinale Camillo Ruini. E’ stato portato al Gemelli nella giornata di ieri, sabato 6 luglio 2024. Tra le ipotesi quella di un infarto. Il malore nel pomeriggio, poi la corsa verso l’Ospedale. In questo momento, come riferito all’Ansa da fonti del Vicariato, le sue condizioni restano gravi.

Chi è il cardinale Camillo Ruini

Ruini è nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931. Arcivescovo e cardinale cattolico italiano, nel corso della sua lunga carriera religiosa ha ricoperto molteplici incarichi. E’ stato cardinale vicario del Papa per la diocesi di Roma nonché arciprete della Basilica papale di San Giovanni in Laterano fino al 2008. In tempi recenti aveva ricoperto anche il ruolo di Presidente della Commissione Internazionale d’Inchiesta su Medugorje. Camillo Ruini ha ricevuto il riconoscimento di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Filosofia e teologia figurano tra le sue materie di studio da giovane, prima di essere ordinato prete negli anni ’50, precisamente nel 1954. E’ stato anche segretario generale e poi presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), mentre nel 2005 ha partecipato al conclave che portò poi all’elezione del Papa Benedetto XVI.