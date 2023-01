Maltempo su Roma e il Lazio, da domani temporali e vento di burrasca

Dopo l’Epifania, oltre alle altre feste natalizie, si allontana il famoso anticiclone africano, che ha caratterizzato il bel tempo di questi giorni e per quasi tutto il mese di dicembre e la prima settimana dell’anno nuovo. Ora il quadro meteorologico sta velocemente cambiando, purtroppo in peggio: una perturbazione atlantica, infatti, porterà temporali e venti forti di Libeccio su gran parte dell’Italia e quindi, anche nell’area della Regione Lazio e di Roma.

Da domani maltempo su Roma e tutta la Regione Lazio

Il dipartimento della Protezione civile della Regione Lazio ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con l’indicazione che dalle prime ore di lunedì 9 gennaio e per le successive 18-24 ore, in questa regione si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di forti temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, con tanta acqua, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento soprattutto sull’area costiera.

Sempre dalle prime ore di lunedì 9 gennaio, inoltre, si prevedono dei venti forti o addirittura di burrasca, specie nelle aree sui crinali appenninici, con possibili mareggiate sulla parte costiera del Lazio. Il centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato un bollettino, con l’allerta gialla per criticità idrogeologica e legata alla presenza dei forti venti. La nota positiva in tutto ciò. è che la perturbazione transiterà velocemente sul territorio laziale, scacciata da forti venti di Maestrale, che dovrebbero soffiare via anche l’inquinamento di Roma, che a causa del cielo coperto e delle temperature fuori media stagionale ha caratterizzato l’ultimo periodo della Capitale d’Italia, costringendo il Campidoglio a ricorrere a misure ad hoc per abbassare i valori: tra le iniziative più ricordate e conosciute da abitanti e turisti, le famose domeniche ecologiche nel Centro Storico capitolini, che hanno trovato simpatie alterne all’interno della Città e aperto un dibattito interno alla politica romana sull’argomento.