Maxi rissa in provincia tra ubriachi: intervengono i Carabinieri, litiganti “riportati a casa” e…

Maxi rissa in strada nel Comune di Cave, in provincia di Roma. Almeno cinque persone hanno iniziato a litigare in strada in evidente stato di alterazione dovuto al consumo eccessivo di sostanze alcoliche. Per riportare la calma sono dovuti intervenire i Carabinieri. L’episodio.

Lo scorso 13 luglio i Carabinieri della Compagnia di Palestrina, a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto ed effettuato nel comune di Cave, in provincia di Roma, hanno arrestato 5 uomini resisi responsabili di resistenza a pubblico ufficiale a seguito di una rissa.

Rissa a Cave: intervengono i Carabinieri

I militari, nel corso del servizio, transitando in viale PIO XII, hanno notato gli uomini in strada mentre erano intenti a litigare animatamente tra loro, colpendosi a vicenda presumibilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche. I Carabinieri hanno tentato immediatamente di portarli alla calma ma i soggetti, tenendo in mano alcune bottiglie di birra, hanno tentato di eludere il controllo, dapprima evitando di fornire i propri documenti ed in seguito tentando di allontanarsi, continuando nel mentre ad assumere atteggiamenti aggressivi. Dopo essere stati contenuti senza ulteriori conseguenze, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa del processo.