Oltre 1.000 studenti a Roma per il progetto “NOI ERA, generazioni a confronto”

Grande successo a conclusione del tour del progetto presentato in numerose città italiane,che si è concluso a Roma,dove oltre 1000 studenti delle scuole medie e superiori hanno partecipato all’evento aggregativo multimediale “NOI ERA, generazioni a confronto” presso il teatro Don Orione.

Questo innovativo progetto mette a confronto i giovani delle diverse generazioni nel corso di cento anni di storia, ed è realizzato con i contributi storici dell’Istituto Luce elaborati con tecniche digitali.

Un incredibile viaggio tecnologico attraverso le 7 generazioni che attualmente convivono sulla terra.

Dal dopoguerra al giorno d’oggi, il pensiero dei ragazzi sui temi fondamentali della vita, della scuola, del lavoro e della famiglia per scoprire i cambiamenti ma anche le sorprendenti similitudini.

Il progetto ideato dal filmmaker Marco Carlucci e proposto per l’occasione nella versione in lingua spagnola con la partecipazione delle attrici Adriana Laespada e Dèssirée Briones, unisce didattica, approfondimento sociale ed intrattenimento grazie all’utilizzo di tecnologie digitali ed emozionanti flashmob che sorprendono il giovanissimo pubblico presente.

Visto il grande successo riscontrato in tutta Italia, il progetto verrà riproposto in lingua italiana a partire dalla prossima stagione scolastica 2023/2024.

Le info dettagliate presso il sito ufficiale del progetto: https://show.bewowedu.com/ noiera/