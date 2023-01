Ostiense: il mercatino abusivo dei finti profughi ucraini è davvero intoccabile?

Piazzale Partigiani. Stazione Ostiense. Un terminal così tirato a lucido non lo avevamo mai visto. E mentre i lavori di riqualificazione di uno degli snodi ferroviari nevralgici di Roma – in vista del prossimo Giubileo del 2025 – sono ormai quasi conclusi, fuori c’è la kasbah.

Sul lato sinistro di via Marco Polo – il breve tratto di strada che collega la stazione con Porta San Paolo alle tradizionali bancarelle degli stracci targati Napoli e dintorni – si è aggiunto da qualche tempo il mercato abusivo dei finti profughi ucraini che sbarcano il lunario vendendo ogni genere di ciarpame: dagli stivali alle borse, alle bambole di pezza, ombrelli, portafogli, giornaletti, cd, videogame. E persino lattine e scatole di cibo. Degrado infinito

Un corridoio fin troppo facile da percorrere al seguito dei rifugiati scampati ai bombardamenti da parte di rumeni, ungheresi, moldavi e slavi, tutti provenienti da Paesi confinanti con l’Ucraina. Come è accaduto a Berlino e in altre capitali europee, lo strascico si è prolungato – con quali modalità possiamo solo immaginarlo – fino a includere una varietà di etnie che va ben oltre le quote stabilite dalla UE. E così quel 13% stabilito dal piano della Comunità Europea per la crisi, ha raggiunto oltre il doppio delle presenze. Rom, per lo più, che vivono di espedienti. E che dello sporco e del degrado che lasciano al loro passaggio non si preoccupano neanche un po’. Ma neppure sembra preoccuparsene l’Amministrazione Capitolina. La presenza di pattuglie della Polizia Locale è sempre meno frequente. Un “vuoto” che inquieta.

“Ogni tanto vengono – ci racconta un vigilante dell’ex-Centro Vaccinazioni AntiCovid proprio di fronte all’Acea – raccolgono e buttano tutto nei cassonetti. Ma loro rimangono dove sono. E dopo pochi minuti dal blitz, con i loro bastoni chiodati vanno nuovamente a rovistare nei secchioni in cerca di altra mercanzia da rivendere”. Un pugno in un occhio dal punto di vista estetico e del decoro urbano, certo, quella fila sempre più lunga di lenzuoli bianchi stropicciati gettati in terra alla bell’e meglio sul marciapiede che porta alla metropolitana. Ma anche un allarme per i numerosi pendolari e turisti che attraversano ogni giorno quel tratto di strada in direzione della Piramide.