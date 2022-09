Pontina, bollino nero: ancora incidenti, un uomo è rimasto ferito

Pontina. Oggi è una di quelle giornata da dimenticare per gli automobilisti: un bollettino devastante, soprattutto sulla Pontina, presa di mira in queste ultime ore da diversi incidenti. Ovviamente, trattandosi di un’arteria fondamentale – è la strada statale che collega Roma a Terracina, passando per Latina e per le località di Pomezia, Ardea in provincia di Roma e per Aprilia, Pontinia e Sabaudia in provincia di Latina – non può non essere assalita dal traffico ogni santo giorno.

Ancora incidenti sulla Pontina

L’alta presenza di automobilisti, poi, a qualsiasi ora, non fa che creare le condizioni ottimali per gli incidenti stradali, con importanti ripercussioni sul traffico. L’ennesimo incidente si è verificato proprio nell’ultima di oggi, venerdì 30 settembre, coinvolgendo un automobilista che stava percorrendo la carreggiata in direzione Roma.

Leggi anche: Tremendo incidente sulla Pontina tra tir e auto: strada chiusa, traffico in tilt

La dinamica del sinistro

Il soggetto stava percorrendo la Pontina con direzione Roma, probabilmente per recarsi la lavoro, oppure di rientro, quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha subito il sinistro, precisamente al km 26. Ad ogni modo, si tratterebbe di un incidente autonomo, dunque nessun’altra vettura è stata coinvolta. L’uomo è rimasto ferito ed immediato è stato anche l’intervento degli operatori sul posto.

Intanto, l’impatto e i detriti sulla carreggiata non hanno mancato di creare ulteriori disagi per i pendolari e il traffico su quel tratto specifico.

Il terribile incidente di stamattina

Come detto in precedenza, purtroppo, non si è trattato dell’unico sinistro della mattinata sulla Pontina. Sempre oggi, qualche ora fa, un terribile incidente che ha coinvolto due tir e due auto. Un impatto devastante verificatosi sulla SS 148 in direzione Roma, all’altezza di Castel di Decima. Le cause sono ancora da accertare, ma la dinamica è stata particolarmente violenta: due persone sono rimaste ferite in condizioni gravi. La strada era stata anche chiusa.