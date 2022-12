Punge una donna con un ago a via del Corso: rintracciato l’aggressore

E’ stato rintracciato l’uomo sospettato di aver punto con un ago di siringa, martedì scorso, una donna nei pressi di via del Corso e piazza del Popolo. Si tratta di un 42enne, romano, con precedenti penali contro la persona. A fermarlo sono stati i Carabinieri della compagnia Parioli, che, coordinati dal comando provinciale dell’Arma, indagavano dopo la denuncia presentata dalla vittima poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale.

Punge una mamma nel Centro Storico di Roma

L’uomo è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza dei negozi del centro, soprattutto quelli situati tra via del Corso e piazza del Popolo. Il 42enne è stato portato in caserma e interrogato: la sua posizione al vaglio ma non si esclude che venga denunciato per lesioni personali aggravate, vista l’azione compiuta. La vittima. che non ha avuto gironi di prognosi, deve sottoporsi ad analisi mediche per scongiurare il rischio di essere stata contagiata da qualche malattia, come potrebbero essere l’Hiv o addirittura l’epatite. Secondo gli investigatori si tratta di un episodio isolato che non è legato al fenomeno, già noto in Europa, di “needle spiking”.

Come ricorderanno i lettori, nessun particolare motivo aveva fatto scattare l’aggressione dell’uomo verso questa signora, una mamma di 40 anni con due bambine. La donna mentre era impegnata a togliere la catena dalla propria bicicletta nei pressi di via del Corso, si è vista sollevare la maglietta dietro la schiena e pungere da un ago. Seppur impaurita dal fatto e soprattutto i rischi di trasmissione di qualche infezione grave, ugualmente la giovane mamma ha inseguito il proprio aggressore, che ha immortalato con un video mentre compiva atti di vandalismo e provava a pungere altre persone in quel quadrante di Centro Storico romano.

Il needle spiking ormai spaventa tutte le donne che frequentano la movida notturna, considerato come delinquenti cercano in tutti i modi di fargli assumere la “droga dello stupro”. In una situazione ormai presente in tutta Europa, l’ultimo episodio in un noto locale romano, dove alla ragazza è stata messa la polvere di sostanza stupefacente sulla spalla mentre ballava. Dopo i primi sintomi di stordimento e malore, gli amici sono subito intervenuti e l’hanno riportata a casa, scongiurando la tragedia.