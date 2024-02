Quanto guadagna in media un autista di bus e tram a Roma? La cifra indicativa

Fare l’autista a Roma non deve essere certo tra i lavori più semplici. Non solo e, non tanto, per il dedalo di strade e stradine tra le quali sono costretti a barcamenarsi, ma soprattutto per il traffico e non di meno per il trattamento che troppo spesso i viaggiatori riservano ai conducenti dei bus romani.

Gli addetti ai lavori lamentano: ‘turni massacranti, salario basso e poche certezze’, ma anche ‘ la difficoltà di gestire una famiglia’, senza contare quanti denunciano: ‘Le continue aggressioni alle quali siamo sottoposti’. Tutti fattori che sembrano mettere in crisi il settore, facendo diminuire sempre più le richieste di giovani intenzionati a intraprendere quest’attività come lavoro di vita.

Quanto guadagnano gli autisti dei bus, dei tram e delle metro

A fronte di una situazione che non sembra delle più rosee, c’è anche chi fa i conti in tasca agli autisti di bus, metro e tram facendo una stima in merito al compenso che viene riservato loro dall’azienda. Valutazioni economiche approssimative. Dai dati diffusi in questi primi mesi del 2024 emerge quale sono gli stipendi degli autisti dei mezzi pubblici, seppure variabili in base a straordinari, anni di servizio, incentivi eventuali.

Qual è lo stipendio mensile medio

Sta di fatto che lo stipendio mensile di un conducente di autobus e tram a Roma sembra percepire uno stipendio che va dai 1.161 ai 2.785 euro al mese. Questa variazione dipende da diversi fattori, primo tra tutti se si tratta di una neo-assunzione e quindi di un livello base che sembra sia tarato sui 1.161 euro fino a un massimo di 1.824 euro o se ci siano anni di esperienza. Dopo 5 anni il salario dovrebbe aggirarsi tra i 1.337 e i 2.104 euro. Anche se quando si parla di conducenti metro il costo sembra salire considerevolmente.

Salario dei conducenti e salario medio in Italia a confronto

A questo punto, considerando che uno stipendio medio in Italia, acquisito da dati pubblici, si aggira sui 1.700 euro, ai conducenti non resta che verificare se per le 37 ore lavorative settimanali previste, le somme che vengono loro corrisposte siano adeguate come compenso a soddisfare non solo la prestazione lavorativa fornita, ma anche l’eventuale stress e rischi ai quali questo tipo di lavoro costringe i lavoratori del settore. Ma questa è una risposta che spetta solo a quanti questo impegno lavorativo lo conoscono da vicino…