Raccordo Anulare, ancora un bus Atac distrutto dalle fiamme

Il 2019 si chiude (ma non è detto che questo sia l’ultimo, visto che mancano ancora 4 giorni…) con un altro bus Atac in fiamme: è successo questa mattina intorno alle 6 sul Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo di via della Pisana, in esterna. Ad andare a fuoco un bus che, dopo aver finito il servizio, si stava dirigendo verso la rimessa di Tor Pagnotta ed era quindi per fortuna vuoto.

Il mezzo è stato interessato da un’esplosione. L’autista ha provato a spegnere l’incendio, ma non ha potuto domare le fiamme alte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, prontamente chiamati dallo stesso autista, ma il bus è andato completamente distrutto dal fuoco.

Questa la nota ufficiale Atac.

“Per ragioni ancora da accertare un bus che stava rientrando in rimessa percorrendo il Raccordo all’altezza di via della Pisana, e che quindi non aveva passeggeri a bordo, è stato interessato da un incendio. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio da 13 anni”.

Sul raccordo si sono formate lunghe code per circa due ore, fino a quando non è stato rimosso il mezzo.