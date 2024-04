Raffaella Carrà, l’appartamento lussuosissimo è in vendita a Roma: piscina e sauna | Prezzo

È stata messa in vendita in via Nemea, nel quartiere di Vigna Clara, casa di Raffaella Carrà. L’abitazione della soubrette, cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva morta il 5 luglio del 2021 per un tumore ai polmoni, si estende su 384 metri quadrati, oltre a 36 di spazi esterni, avendo tre balconi due dei quali angolari. Un appartamento che comprende 3 camere da letto, 4 bagni, sauna, palestra e piscina.

L’appartamento della Carrà dove si trova

Raffaella Carrà, all’anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni, era nata a Bologna, ma da anni viveva in un complesso residenziale a Nord della Capitale, ‘Due Pini’, nel quale poteva contare non solo su un servizio di sorveglianza h24, ma anche su un ampio parco e una piscina. Ma è proprio casa della soubrette al primo piano dello stabile, a offrire una serie di comfort: da un bagno con la vasca idromassaggio, a una sauna e finanche una palestra e una sala trucco.

Come è strutturata

Un ambiente estremamente confortevole caratterizzato da ampie vetrate e colori morbidi che vanno dal bianco, panna, beige e alcuni tratti oro. L’arredamento è per grandi tratti vintage, anche se la cucina si presenta con le qualità e le caratteristiche che la rendono essenziale e pratica. Una stanza centrale che costituisce il cuore della casa con mobili bianchi e marzo nero.

La presentazione dell’agenzia che ha messo in vendita l’immobile

A esporre le caratteristiche dell’appartamento, che ancora oggi si presenta così come era stato arredato dalla Carrà, è Engel & Völkers che si occupa della vendita dello stesso, e specifica che ‘si tratta di un immobile frutto della fusione di unità immobiliari, dotato pertanto di doppio ingresso, seppure si sviluppa su un unico piano’. È proprio l’agenzia immobiliare che espone le caratteristiche dell’abitazione nella quale la presentatrice ha vissuto gli ultimi anni della sua vita fino al decesso il meno di tre anni fa comunica anche il prezzo di vendita: 1.870.000 euro.

Proprio nella medesima zona vivono diversi personaggi noti, sportivi e appartenenti allo showbiz. Anche Gianni Boncompagni ha avuto casa nel quartiere di Vigna Clara, nel periodo in cui era il compagno di Raffaella Carrà.