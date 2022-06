Roberta esce per comprare la batteria dello scooter e scompare: l’appello per ritrovarla

È uscita di casa per comprare la batteria nuova per lo scooter. Ma da quel momento si sono perse le sue tracce. Roberta è sparita ieri da Roma, nel quartiere Tor de’ Cenci-Spinaceto. I familiari, allarmati, hanno lanciato un appello attraverso l’associazione Penelope. L’augurio è di ritrovare al più presto Roberta in buone condizioni di salute.

La scomparsa da Tor de’ Cenci-Spinaceto

Roberta Salustri, 52 anni, è stata vista per l’ultima volta in in zona Tor de’ Cenci-Spinaceto ieri, 6 giugno, attorno alle ore 14:00. Alta circa 1,60, è di corporatura esile e pesa 50 chili. Ha i capelli biondi ricci, porta degli occhiali da vista con la montatura trasparente.

Al momento della scomparsa probabilmente indossava una t-shirt, dei jeans, delle scarpe sportive e una borsa grigia a tracolla. È stata presentata denuncia ai carabinieri di Tor de’ Cenci, a cui ci si può rivolgere per informazioni e segnalazioni (tel. 065070006). Chiunque la vedesse può in alternativa contattare il numero del Comitato Scientifica Ricerca Scomparsi 3881894493

L’appello

Questo l’appello lanciato per ritrovare la donna scomparsa: “Aiutateci: Roberta l’ultima volta era in zona Tor de Cenci, Spinaceto. Cercava la batteria nuova per lo scooter. L’avete vista?”