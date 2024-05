Roma, 13enne investita davanti al liceo: è in codice rosso

Una giovane studentessa di 13 anni è stata investita nella giornata di ieri davanti ad un liceo romano da un’auto. Gravi le sue condizioni con la ragazza che è stata trasportata in codice rosso in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale.

Ennesimo incidente grave lungo le strade di Roma. Una studentessa di 13 anni nel primo pomeriggio di lunedì 6 maggio 2024 è stata investita da un’auto, una Toyota, in Via Pietro Maffi, nella zona di Primavalle, in corrispondenza di Via di Val Favara (davanti al liceo Vittorio Gassman). L’incidente è avvenuto intorno alle 14.00: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Monte Mario. La ragazza è stata soccorsa e portata in Ospedale dove è giunta in codice rosso. In corso gli accertamenti dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.