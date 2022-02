Roma, 16enne compra su internet un machete per farsi giustizia con i compagni

Roma. Aveva comprato un machete di grosse dimensioni direttamente dal web, ed era deciso a farsi giustizia da solo. Il tutto senza farsi scoprire dai genitori che fino ad oggi non avevano sospettato nulla. Il ragazzino ha solamente 16 anni, e non aveva destato nessun sospetto. Secondo gli indizi rilevati al momento dagli investigatori, probabilmente c’era di mezzo una vendetta o un regolamento di conto tra due gruppi di adolescenti. La vendetta si sarebbe dovuta consumare a Monteverde, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stati provvidenziale.

Roma, 16enne acquista un machete da 50 cm

Come fa sapere La Repubblica, ci sarebbe stata una chiamata anonima al numero d’emergenza che ha immediatamente allertato gli investigatori. In particolare, sarebbe stato un residente di Monteverde, che ha informato gli operatori di una presunta rissa in programma per sabato sera. Ne è scaturita un’indagine rapida ed efficiente. Gli investigatori sono subito risaliti all’appartamento del ragazzino che aveva comprato on-line una lama di quasi 50 centimetri. Un’arma bianca vera e propria con la quale farsi giustizia. Sventata per il momento la rissa, ma le indagini proseguono per capire cosa ci sia sotto.