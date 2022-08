Roma, scomparsa 51enne. L’appello della Croce Rossa: ‘Aiutateci a ritrovarla, sta molto male’

Non si hanno più notizie, dal 13 agosto scorso, di una donna di 51 anni, che si è allontanata dalla struttura delle suore, in via Grammichele, che l’aveva ospitata. Lei si chiama Barbara Bellanti e a lanciare l’appello per rintracciarla, il prima possibile, è stata la Croce Rossa italiana- Comitato Municipio 6 Roma ODV, che con un post sui social ha chiesto aiuto nelle ricerche.

Scomparsa Barbara Bellanti da Roma

La 51enne, che ha un deficit cognitivo e varie patologie, si è allontanata il 13 agosto dalla struttura delle suore di via Grammichele, nella quale era ospite. Da quel momento si sono perse le tracce di Barbara e di lei non si hanno più notizie.

È stata sporta denuncia alla Polizia. I volontari della Cri la stanno cercando, ma chiedono l’aiuto di tutti. E il post su Facebook, in poco tempo, ha fatto accetta di condivisioni.

Chi contattare

“Barbara è una persona estremamente fragile chiunque la vedesse può contattarci lasciando un commento sul post Facebook della Croce Rosa italiana Comitato Municipio 6 Roma ODV o anche inviare un messaggio a questa pagina Facebook” – si legge sulla pagina, che ha lanciato l’allarme. Tra le alternative si può anche inviare una mail a sociale@criroma6.org”. Con la speranza che Barbara torni presto nella struttura che l’aveva accolta a braccia aperte.