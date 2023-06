Roma a luci rosse: le escort incontravano i clienti sotto gli occhi dei vicini

Chi l’avrebbe mai detto che dietro quelle mura si nascondeva un giro di escort attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Tutti, visto che il viavai continuo di clienti era sotto gli occhi di chiunque. Nel quartiere Parioli, uno dei più ricchi e intellettuali di Roma, a inizio giugno è stata chiusa una casa a luci rosse dove gli uomini (tra i quali anche alcuni personaggi noti) si intrattenevano durante i loro momenti di relax.

Un appartamento in via Eleonora Duse è stato sequestrato e una maitresse di nazionalità cinese, l’affittuario dell’appartamento al piano terreno e la proprietaria sono stati denunciati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Lo sapevano tutti cosa accadesse nella palazzina signorile del quartiere della Capitale, visto che l’attività era svolta alla luce del sole e che sui siti più influenti del settore erano presenti tutte le informazioni a riguardo, come le descrizioni del posto in cui si consumavano i rapporti e le recensioni delle escort presenti da parte dei clienti.

Negli ultimi anni infatti ha preso piede il fenomeno delle recensioni delle escort. Il cliente si è fidelizzato a questo modello perché ha bisogno di certezza sulle informazioni che ricerca. Il sito leader del settore in Europa conta più di 690 mila recensioni e 5 milioni di utenti unici mensili.

Grazie anche alla mappa e alla ricerca per Comune, è molto facile localizzare le professioniste più vicine dal punto di vista geografico. L’utente ha a disposizione una scheda completa della escort con indicate tutte le informazioni essenziali, come il luogo d’incontro, il prezzo o i servizi offerti, oltre che ovviamente le recensioni.

Quello che funziona è che leggere il giudizio di un’altra persona che ha usufruito del servizio prima di noi ci rassicura, perché ci fidiamo di chi ha cercato la stessa cosa che stiamo cercando noi e l’ha già provata, dandoci così un feedback reale. È per questo che in via Duse c’era un via vai continuo di clienti interessati al finto centro massaggi. Usufruire di un servizio ottimale porta inevitabilmente alla condivisione spontanea con altre persone.

Lo vediamo in qualsiasi settore: medico, legale, estetico. Le recensioni ormai sono fondamentali. Per esempio, nel settore del turismo e della ristorazione: nessuno ormai prenota al ristorante o in un albergo senza guardare le recensioni. Anzi, è inevitabile leggere e informarsi sui servizi che offrono le differenti strutture.

Lo stesso principio vale per il sesso a pagamento. Cercare le recensioni delle escort su Google, che sono collegate al numero di telefono, serve anche per evitare degli episodi spiacevoli come le truffe. Questo perché a fronte del numero e della qualità delle recensioni si può scegliere quale escort contattare.

Bisogna sottolineare che in Italia la prostituzione è legale perché non ci sono norme che la vietano, ma non è regolamentata. Per questo anche i siti di annunci e le recensioni di escort sono legali. Per la legge, infatti, l’esercizio della prostituzione è considerato libera iniziativa individuale ed economica

Il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione esistono quando questa libertà viene a mancare, proprio come è successo in via Duse, dove la matrona è stata denunciata insieme all’affittuario e alla proprietaria per aver sfruttato le ragazze a scopo di lucro.

Queste situazioni spiacevoli si possono evitare cercando su internet gli annunci di escort reali (e non centri benessere, ad esempio) che informano sui relativi servizi attraverso le recensioni e sui luoghi dove si possono incontrare.