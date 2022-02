Roma, ‘abbatte’ venti scooter alla Balduina e scappa: caccia al vandalo (FOTO)

Ha scaraventato a terra una ventina di scooter, poi, non contento, ha indirizzato la sua furia verso le auto parcheggiate, danneggiando i tergicristalli di alcune vetture. E’ successo questa sera a Roma, in zona Balduina, intorno alle ore 21:30. Il vandalo ha colpito in via Attilio Friggeri: nel giro di pochi minuti il marciapiede era pieno di scooter “abbattuti”, con parabrezza e fanali rotti, mentre alcune auto, tra cui una fiammante Bmw bianca, avevano specchietti retrovisori e tergicristalli piegati o rotti.

Vandalizza scooter e auto alla Balduina, poi fugge

La scena è stata vista da alcuni passanti che hanno avvisato il NUE 112. “Correte, c’è un matto che sta danneggiando auto e scooter”, hanno detto i residenti agli operatori. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia, ma quando gli agenti sono arrivati, del vandalo non c’era più traccia. I residenti hanno aiutato a raccogliere gli scooter dal marciapiede, che era diventato impraticabile. Alcuni, nel cadere, avevano perso benzina dal serbatoio.