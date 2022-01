Roma, accoltellato al torace in un centro di accoglienza: 35enne lotta tra la vita e la morte

Roma. Una storia di violenza ingiustificata, generata probabilmente da futili motivi, che è culminata con un uomo ricovato in prognosi riservata e un arresto nella Capitale. Il fatto è accaduto proprio durante la serata di ieri, domenica 30 gennaio 2022. Lo ha accoltellato al torace con una rapidità e violenza inaudite, lasciandolo in una pozza di sangue.Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’accaduto, non potevano credere ai loro occhi. Un tentato omicidio, insomma, avvenuto in un centro d’accoglienza di Tor Tre Teste. Ad essere operato d’urgenza un uomo tunisino di 35 anni.

Violenza in un centro di accoglienza a Roma

L’accaduto si è consumato, precisamente, all’interno del centro d’accoglienza di via Aristide Staderini, durante quella che sembrava una serata come tante altre. Due uomini di origine straniera, ospiti della struttura alla periferia della Capitale, hanno iniziato a litigare con violenza apparentemente per futili motivi. A fronteggiarsi, durante la colluttazione, un cittadino dell’Azerbaigian di 30 anni ed un tunisino di 35.

Accoltellato al torace

Il primo dei due, ad un tratto ha impugnato un coltello ed ha ferito al torace il suo rivale, colpendolo con diversi fendenti. Immediatamente sono accorsi gli operatori del 118, e lo hanno trasportato d’urgenza dall’ambulanza al policlinico Casilino. Qui lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il 30enne azero è stato arrestato dai Carabinieri, anch’essi intervenuti sul posto per le indagini.