Roma, aggrediscono e imbavagliano una 99enne per rapinarla: caccia a 2 uomini

Momenti di terrore a Roma per un’anziana signora di 99 anni che è stata aggredita e rapinata in casa propria da due malviventi. La donna si trovava nel proprio appartamento in via dei Lauri, nel quartiere Prenestino – Centocelle, quando è stata sorpresa da due uomini intorno alle ore 14.30.

99enne imbavagliata e rapinata in casa da due italiani: caccia ai ladri

Dopo essersi introdotti nell’abitazione della 99enne, i due rapinatori hanno immobilizzato e imbavagliato la donna. Subito dopo le hanno strappato di dosso una collanina d’oro e gli orecchini, anche questi d’oro.

Non contenti, si sono messi alla ricerca di un “bottino” più sostanzioso e hanno iniziato a frugare in tutte le stanze, mettendo a soqquadro la casa. Non trovando nulla, i due malviventi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La vittima, passato il pericolo, ha allertato gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Torpignattara, che si sono immediatamente recati sul posto. Fortunatamente, a parte lo spavento, la nonnina era in buone condizioni di salute e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. La Polizia ha avviato le indagini per risalire all’identità dei due rapinatori che, secondo le dichiarazioni dell’anziana, sarebbero italiani.