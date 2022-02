Roma: alcool, risse, e senza Green Pass nei locali: il bollettino del week-end

Roma. Continua ad accrescersi il bollettino dei reati compiuti nell’ultimo fine settimana. In particolare, quelli legati alla malamovida, per cui erano state emesse nelle settimane scorse anche delle ordinanze specifiche. Abbiamo già parlato della maxi rissa avvenuta nella notte in Piazza delle Crociate, in cui oltre 20 persone si sono azzuffate, ferendo al volto anche il titolare. Ma, purtroppo, non è stato un evento isolato. I controlli continuano, e le disavventure pure. Di fatto, le aggressioni non solo l’unico problema, molti sono i locali non a norma che continuano a svolgere la loro attività.

Chiuso locale a Roma con oltre 250 persone

Gli ultimi aggiornamenti riguardano la zona Casilina, dove gli agenti sono intervenuti in una nota discoteca del quartiere ed è scattata immediatamente la chiusura. Infatti, il gestore, già denunciato dai caschi bianchi durante precedenti verifiche, non aveva ottemperato ai provvedimenti di cessazione attività. All’interno del locale c’erano oltre 250 le persone.

Controlli a tappeto sul territorio

Contestualmente, gli accertamenti sono proseguiti anche al Pigneto, dove, in un noto locale sono stati trovati numerosi clienti senza il Green Pass. Poi, si sono ingenerate inevitabilmente delle proteste, con gravi tensioni. Ma, nonostante ciò, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a calmare la situazione e riportare in breve tempo la tranquillità nel quartiere. Non solo al Pigneto, ovviamente, ma su tutto il territorio della Capitale si sono verificati eventi del genere. La mancanza di certificazione verde è stata accertata anche dai colleghi, e per diversi avventori di altri tre pub e birrerie non solo della zona, anche in un ristorante molto frequentato dell’Eur. Multati clienti e titolari.