Roma, assalto nazifascista a San Lorenzo: irrompono con asce e martelli al Sally Brown

Roma, quartiere San Lorenzo. Alle 4.30 di questa notte, venerdì 14 giugno 2024, un gruppo di ragazzi francesi, dichiaratamente fascisti come hanno tenuto a sottolineare dai loro adesivi lasciati all’ingresso del locale, ha fatto irruzione nello storico locale Sally Brown, armati di asce e martelli. Dentro c’erano ancora delle persone intente nel chiudere il locale e mettere a posto le ultime cose prima della chiusura.

L’assalto al locale

Il tutto è durato all’incirca un quarto d’ora. Con il volto travisato dai passamontagna, gli assalitori hanno forzato la serranda del locale e lanciato diverse di bottiglie contro la porta e la finestra, cercando di forzare l’ingresso. Le persone che si trovavano all’interno, i proprietari del Sally Brown, punto di riferimento antifascista nel quartiere, si sono barricati dentro. La polizia è stata immediatamente allertata, e dopo l’arrivo degli agenti tre persone sono state fermate. Si tratta, nello specifico, di tre ragazzi francesi tra i 22 e i 21 anni, armati di martello e accetta come riportano alcune testimonianze. Come testimoniano gli adesivi lasciati all’ingresso del locale, l’assalto sarebbe stato opera ‘Defend Europe‘, gruppo nazifascista francese.

Martelli e accette per l’assalto

‘’Stanotte a Roma è successa una cosa gravissima. Una squadraccia di neonazisti ha assaltato lo storico pub di San Lorenzo il Sally Brown con martelli e accette. Non sono riusciti a entrare e hanno provato a sfondare e divellere le serrande. Dentro c’erano ancora persone che lavorano al pub che stavano mettendo a posto. Questo atto squadristico hanno voluto firmarlo come Defend Europe, sigla neonazista francese.

Occorre un intervento delle istituzioni, non solo della comunità antifascista e democratica di San Lorenzo.’’ (Christian Raimo, dal suo profilo Facebook).