Roma, banda dell’Audi in azione: “ripulito” centro SNAI alla Romanina

Banda dell’Audi in azione a Roma. Serranda divelta e banditi in fuga con un ingente bottino. Colpo grosso nella notte tra sabato e domenica.

Indaga la Polizia su un furto messo a segno nel weekend presso l’agenzia di scommesse Snai alla Romanina, quadrante est della Capitale. Ignoti sono riusciti ad aprirsi un varco per accedere all’interno dei locali puntando – e portandosi via – una macchinetta cambia soldi. Cospicuo il bottino. La banda è quindi fuggita via facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Furto alla Snai di Via dei Giardinetti a Roma

L’allarme è scattato pochi minuti prima dell’una di notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024 come detto. Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione i banditi, giunti sul posto a bordo di un’Audi, avrebbero divelto la serranda di ingresso guadagnandosi così l’ingresso nell’agenzia di scommesse. Dopodiché avrebbero asportato la macchinetta cambia soldi che aveva al suo interno circa 3.000 euro.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che, come da prassi, ha allertato i titolari. Considerando il modus operandi sembrerebbe che a mettere a segno il colpo sia stata una banda di professionisti. I malviventi infatti, cinque soggetti col volto travisato, hanno agito con precisione e in pochi minuti hanno arraffato il bottino svanendo con altrettanta rapidità nel nulla. Indagini in corso per risalire alla loro identità. Al vaglio anche le telecamere di sicurezza.