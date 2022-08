Roma, blitz nel campo nomadi di via Salviati: condizioni igieniche pessime e merce sospetta, ecco cosa è stato trovato

Blitz nel campo nomadi in via Salviati, a Roma. È stata una task force a svolgere i controlli sul territorio, secondo quanto stabilito dalla Prefettura nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica e il successivo tavolo tecnico in Questura.

Una task force per i controlli nel campo rom

A svolgere gli accertamenti sono stati gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme a quelli dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

Identificati i presenti

Una volta all’interno del campo rom di via Salviati sono state identificate 350 persone, delle quali 138 minori. La task force ha potuto riscontrare le precarie condizioni igienico sanitarie nelle quali si trovavano le persone. Si tratta di uno dei controlli che in questi giorni le forze dell’ordine stanno svolgendo nei campi nomadi

Materiale rinvenuto

Nel corso degli accertamenti sono state rinvenute anche 50 marmitte catalitiche, ma anche una ventina di biciclette e monopattini, oltre a un considerevole quantitativo di rame e alcuni carrelli della spesa.