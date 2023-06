Roma, buca nell’asfalto a Prati Fiscali: modifiche alla circolazione e strada chiusa (FOTO)

Il problema del manto stradale dissestato torna a fare capolino a più riprese sulle strade della Capitale. Non è infatti la prima volta che si verificano in strada dei pericolosi cedimenti e uno degli ultimi episodi, in ordine di tempo, si è verificato nel pomeriggio di ieri. A seguito dei fatti l’area è stata messa in sicurezza, previsto per i prossimi giorni l’inizio dei lavori per il rifacimento del manto stradale che ha ceduto.

Roma: cede il manto stradale e una Betoniera resta incastrata. Strada chiusa (FOTO)

Il cedimento della carreggiata e la voragine in via Prati Fiscali

Ancora una buca nelle strade di Roma. Cambiano i quartieri ma i problemi restano i medesimi e i disagi per la cittadinanza purtroppo non mancano. Il cedimento della carreggiata si è registrato in via dei Prati Fiscali 215, intorno alle 18.20 di ieri, lunedì 20 giugno. Tuttavia, la voragine si è aperta con un cedimento del manto stradale già tra giovedì e venerdì. Poi domenica la situazione è letteralmente precipitata, con la formazione di una voragine di diversi metri. Ieri, sul posto è poi intervenuto il gruppo nomentano della Polizia Locale che ha chiuso la carreggiata e messo in sicurezza l’area, così da scongiurare il rischio di più serie conseguenze. Rimossi, inoltre, i veicoli in sosta che potevano rischiare di venire via insieme alla pezzo di strada incidentato.

Quartiere paralizzato

Come spesso accade in questi casi, al fine di svolgere tutte le necessarie operazioni la circolazione ha subito alcune, importanti modifiche. Avvertito il dipartimento Simo – Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana – via dei Prai Fiscali è stata chiusa dal civico 242 fino a via Silvani. Circolazione deviata, inoltre, sulla complanare laterale. Ora, la situazione appare decisamente delicata e l’intero quartiere è paralizzato in quanto l‘arteria stradale interessata è uno snodo di collegamento importante tra il quartiere Montesacro, la Salaria e La Rustica. Alla luce dei fatti, ora le auto passano in una piccola strettoia complanare una per volta, su una strada che invece era caratterizzata da una ben diversa ed ingente quota di veicoli. Nell’attesa dell’inizio dei lavori di riparazione che, verosimilmente inizieranno nei prossimi giorni, il quadro della situazione appare alquanto precario.