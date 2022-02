Roma, cade una trave nella scuola: ferita una studentessa

Roma. Un avvenimento che la dice lunga sulle condizioni delle nostre scuole in Italia. La scuola, che rappresenta per antonomasia un luogo sicuro, dove l’unica preoccupazione dei giovani dovrebbe essere quella di imparare e divertirsi, alle volte, si tramuta in un pericolo per la sua comunità. I fatti a cui stiamo facendo riferimento sono accaduti nella mattinata di ieri, venerdì 25 febbraio.

Dramma per la scuola di Roma

Sono stati proprio le studentesse e gli studenti del Liceo Tasso, in via Sicilia, Roma, a denunciare sui canali social quanto è accaduto. Hanno pubblicato, infatti foto e video della trave caduto all’interno dell’edificio scolastico e che ha provocato il ferimento di una studentessa capitata sotto durante la caduta. Nella storia Instagram pubblicata sul profilo del collettivo scolastico si legge: ””Queste sono le condizioni della nostra scuola e della maggior parte delle scuole italiane: oggi al Tasso, nella nostra scuola, è caduta una trave di metallo lunga diversi metri. Ha ferito una ragazza mandandola in ospedale”.