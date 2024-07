Roma, carenze igieniche e strutturali: multate pizzeria e market

Hanno passato al setaccio interi quartieri per prevenire reati e degrado. Magliana e Villa Bonelli sono state oggetti di una meticolosa attività di controllo, ieri, lunedì 29 luglio, da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, supportati dai colleghi della Compagnia Roma Eur, dai Carabinieri della Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma e personale del NAS di Roma.

Un’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a garanzia della sicurezza di cittadini e turisti.

Trovato fuori di casa nonostante fosse ristretto ai domiciliari

Ad esito dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato un 38enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato trovato all’esterno della sua abitazione senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi. Nei suoi confronti i militari hanno redatto informativa di reato inviata all’Autorità giudiziaria competente.

Pizzeria e market multati

Nell’ambito delle verifiche presso le attività commerciali della zona, i Carabinieri hanno poi sanzionato amministrativamente, per complessivi 3.000 euro, il titolare di una pizzeria per complessivi 3.000 euro per carenze igieniche, e il titolare di un market per inadempienze strutturali.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 73 persone e eseguito verifiche su 35 veicoli.