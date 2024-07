Roma: “C’è un ragazzo armato di pistola”, vuole vendicarsi del pusher ma ‘colpisce’ un passante per sbaglio

Serata movimentata a Roma teatro di una (mancata) vendetta di un ragazzo contro un pusher che gli aveva venduto una dose di droga ‘fallata’. Con una pistola – in realtà un’erogatrice di spray urticante – ha provato a colpire lo spacciatore ma per sbaglio ha centrato in pieno un passante. Cosa è successo.

La scorsa serata, il dipendente di un locale in via del Conservatorio ha contattato il 112 segnalando la presenza di un giovane armato di pistola. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese che hanno fermato un 19enne romano trovato in possesso di una pistola, replica di un modello automatico e in realtà una nebulizzatrice di spray urticante. Dagli accertamenti è emerso che il giovane l’aveva utilizzata poco prima, in zona Ponte Sisto, al fine di risolvere una controversia con uno spacciatore che, nei giorni scorsi, lo aveva truffato con la vendita di una falsa dose di hashish. Il 19enne però aveva mancato il suo “obiettivo”, colpendo erroneamente un passante che poi lo aveva inseguito per un breve tratto, fino all’altezza del locale da dove è partita la segnalazione al 112. Il giovane è stato denunciato “per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere”.