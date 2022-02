Roma, commando armato di spranghe entra in un bar e pesta a sangue il titolare

Roma. Una vera e propria spedizione da parte di un piccolo commando, quella che è andata a segno nella giornata di sabato scorso, intorno alle 17.00. Il target della violenta aggressione sarebbe stato il titolare di un bar di Roma, al Laurentino 38. La vittima, sui 40 anni, a seguito delle sprangate è poi finito in ospedale al Sant’Eugenio, in condizioni non proprio piacevoli.

Raid in un bar a Roma

La spedizione si è consumata intorno alle 17.00 di sabato scorso. Secondo le poche informazioni trapelate, la vittima avrebbe visto entrare all’improvviso un gruppo di persone che, con una banale scusa lo avrebbero fatto uscire dal locale. Una volta fuori, armati di spranghe e altri oggetti, lo hanno pestato e minacciato di morte. Sono in corso le indagini per capire quale sia stato il movente. In rassegna, anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona che avrebbero inquadrato, molto probabilmente, due uomini e due donne.