Roma, controlli serrati alla stazione Termini: tra spaccio e assembramenti

Roma. Lo hanno beccato fuori dalla stazione Termini, mentre cercava di vendere una dose al proprio cliente di turno. Era in in atteggiamento sospetto, e stava parlottando con una persona nei pressi della biglietteria di piazza dei Cinquecento. Quando i carabinieri hanno deciso di avvicinarsi per controllare i due soggetti, si sono dati immediatamente alla fuga. Uno di loro, un marocchino di 39 anni, prima di darsi alla fuga aveva lanciato palesemente un piccolo involucro a terra. All’interno, si è poi scoperto esserci mezzo grammo di hashish.

Fermato a Roma durante lo spaccio

Qualche tempo dopo, i carabinieri lo hanno rintracciato e fermato, rinvenendo nelle sue tasche altre 5 dosi di hashish – per un peso complessivo di circa 3 g. Oltre a ciò, anche un accendino, a cui era stato modificato il tappo inferiore, così da renderlo un contenitore per altri 5 g circa di hashish. Del suo interlocutore, invece, nessuna traccia. Infine, anche 270 euro in suo possesso, probabile incasso della sua attività di spaccio. Infine, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno sanzionato, per complessivi 1.600 euro, anche 4 persone, tre cittadini italiani e uno della Somalia, per il mancato uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.