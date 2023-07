Roma, cortocircuito e incendio, paura all’Appio Latino: anziana e badante si rifugiano in terrazza, evacuata la palazzina

Paura ieri sera a Roma in zona Appio Latino quando un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento. Erano da poco passate le 22.30 quando è scattato l’allarme in Via Vetulonia al civico 38: qui, da una casa, sono divampate le fiamme dovute con tutta probabilità ad un cortocircuito.

All’interno dell’appartamento c’erano due persone in tutto, un’anziana di 83 anni e la badante di 37 che per sfuggire al rogo e al fumo hanno trovato riparo in una terrazza in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri (della Stazione di Roma San Giovanni e della Compagnia Roma Casilina, ndr).

L’incendio e i soccorsi

L’incendio ha interessato l’appartamento situato al piano rialzato dove vive l’anziana signora che in quel momento era insieme alla badante. Stando ai primi accertamenti le fiamme sarebbero scaturite probabilmente a seguito del cortocircuito del quadro elettrico, posto all’ingresso.

A quel punto sia l’anziana proprietaria che la ragazza, accortesi delle fiamme, sono uscite dalla portafinestra sul retro, trovando rifugio nel terrazzo di pertinenza dell’abitazione. Le due donne sono state aiutate quindi dai Carabinieri intervenuti a raggiungere la strada prima di essere prese in carico e visitate dal personale medico del 118.

Evacuato il palazzo

Nel frattempo le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Precauzionalmente sono stati evacuati gli altri appartamenti. Nella circostanza, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Per quanto riguarda invece l’appartamento dell’anziana, quest’ultimo è rimasto parzialmente danneggiato dalle fiamme. In corso ulteriori accertamenti sull’accaduto.

