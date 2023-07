Spaventoso incendio sulla Pontina: strada chiusa, a fuoco un furgone e un’auto (VIDEO)

Terribile incendio sulla SS 148 Pontina nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 luglio. Le fiamme, alimentate dal forte vento di queste ore, sono divampate intorno alle ore 15:00 all’altezza di Castel Romano, a poca distanza dal centro commerciale. In pochi minuti il fuoco, che ha colpito l’area verde, è stato spinto sempre più in direzione della strada. Il fumo ha invaso le carreggiate e poco dopo le fiamme hanno “scavallato”, andando nella parte opposta della statale, in direzione della Laurentina e di Trigoria, favorito dal vento.

I tentativi di domare le fiamme: incendiati due mezzi in transito

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, oltre a due elicotteri canadair. Presente anche la protezione civile Gamma 13. Ma la lotta per domare le fiamme, proprio a causa del vento, è molto difficile. La Pontina è stata temporaneamente chiusa a causa dei forti disagi legati al denso fumo, ma anche per favorire le operazioni di spegnimento.

A causa delle fiamme, sono andati a fuoco, restando completamente distrutti, un furgone adibito a vendita di generi alimentari e un’autovettura. Fortunatamente non sono rimaste ferite le persone che erano a bordo. Al momento si registrano circa 6 km di code in direzione Latina e 5 chilometri di fila in direzione Roma. Sul posto stanno operando con le squadre VVF diversi moduli della Protezione Civile e due elicotteri della Regione Lazio, il tutto coordinato dal Dos VVF. Presenti inoltre la Polizia stradale e locale di Roma Capitale. Seguiranno aggiornamenti.

Il traffico

A causa della chiusura della Pontina all’altezza del km 22,100, si sono create lunghe code anche su via di Trigoria, su via di Pratica di Mare e in via Laurentina. I punti caldi delle congestioni sono tra il km 27-22 in direzione Roma, mentre tra il km 16-22 nella direzione di Latina. Si consigliano strade alternative. In quei punti la protezione civile ha distribuito bottigliette d’acqua agli automobilisti rimasti incolonnati nel traffico.