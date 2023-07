Maxi incendio a Castel Romano, Pontina chiusa: fiamme e fumo, traffico in tilt (FOTO)

Pochi minuti fa, si è sprigionato un potente incendio lungo la via Pontina. In dinamiche ancora da chiarire, il fuoco sarebbe comparso tra i territori del IX Municipio di Castel di Decima e Castel Romano. Per via delle fiamme e gli interventi dei Vigili del Fuoco, al fine di contenere il grosso rogo, ci sono forti rallentamenti sulla Pontina, in una situazione che riguarda entrambi i sensi di marcia.

L’incendio a Castel Romano: la situazione

Secondo i primi riscontri effettuati dalle forze dell’ordine e dai Vigili del Fuoco, le fiamme si sono propagate lungo i terreni che costeggiano la via Pontina all’altezza di Castel Romano. Si tratterebbe di un grossissimo incendio, con numerose sterpaglie ed erbe secche che hanno fatto evolvere le fiamme nel giro di pochi minuti. Al momento, chi abita nella zona lamenta difficoltà a respirare per il fitto muro di fumo.

Pontina chiusa oggi 24 luglio 2023

Per motivi di sicurezza e soprattutto per intervenire nella maniera più efficace, al momento è stata chiusa la circolazione sulla via Pontina. Il blocco ai veicoli è avvenuto, come detto, in prossimità dell’incendio a Castel Romano. La circolazione è stata chiusa tra i caselli di via di Trigoria e Pratica di Mare. Gli automobilisti, quindi, in entrambi i sensi di marcia dovranno trovare delle vie alternative.

Gli interventi sull’incendio di Castel Romano

Sul posto sono subito giunte le forze dell’ordine, che hanno ricevuto una chiamata di emergenza proprio inerente al bruttissimo incendio che sta prendendo piede a due passi dalla via Pontina. Da quello che siamo venuti a sapere, sul posto oltre al lavoro dei Vigili del Fuoco, sono presenti anche i Carabinieri, oltre poi alle squadre della Protezione Civile “Gamma 13” e del “NOAL”, quest’ultima proveniente dal territorio di Pomezia. Tutti stanno cercando di contenere i danni del rogo emerso e soprattutto veicolare il traffico lontano dalla zona calda.

La situazione del traffico sulla via Pontina

Come immaginabile, la vicenda ha portato il traffico in tilt sulla Pontina. Si registrano code di almeno 11 km sulla strada, in una situazione dove anche il caldo potrebbe recare ulteriori disagi agli automobilisti. Con i dati in nostro possesso, sono almeno 6 i km di fila in direzione Latina, mentre 5 km venendo verso Roma. I punti caldi delle congestioni sono tra il km 27-22 in direzione Roma, mentre tra il km 16-22 nella direzione di Latina.

I rilevamenti dei Vigili del Fuoco

Alle ore 15.10 circa, i Vigili del Fuoco hanno inviato all’altezza di Castel Romano diverse squadre di pompieri, per vasto un incendio di sterpaglie. Queste presenti per via dei colpi di vento a ridosso di ambe i lati di via Pontina e che ha completamente bruciato un furgone adibito alla vendita di generi alimentari e poi un’autovettura. Almeno al momento, non risultano feriti.

Forti i disagi legati al denso fumo, che ha portato le forze dell’ordine a chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia sulla via Pontina. Sul posto stanno operando con le squadre dei pompieri diversi moduli speciali dei pompieri e due elicotteri della Regione Lazio, il tutto coordinato dal Dos dei Vigili del Fuoco. Presenti inoltre la Polizia stradale e locale.

Luca Mugnaioli e Andrea Rapisarda