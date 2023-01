Roma, crolla albero nella clinica: tragedia sfiorata

Rischiava di trasformarsi in una grande tragedia la caduta di un albero all’interno del cortile di una clinica di Roma. I fatti si sono svolti tra i quartieri di Portuense e Monteverde, dove un arbusto è crollato a terra nel vialetto della Casa di Cura “San Raffaele”, in una struttura dove molti anziani della Capitale sono in cura per riabilitazione neuromotoria. I fatti si sarebbero svolti all’alba del 9 gennaio, quando la pianta sarebbe stata abbattuta dalla forze del vento e della pioggia.

Crolla un albero nella Casa di Cura di Roma

Erano le 6 del mattino, quando gli ospiti della struttura si sono svegliati di soprassalto sentendo uno spaventoso botto. Il pino presente nel cortiletto della clinica, era, in tutta la propria grandezza, a terra, abbattendo nella caduta il pergolato in legno e i teli per non far bagnare il vialetto d’ingresso alla Casa di Cura. L’arbusto, alto quasi 10 metri, da subito ha richiamato l’attenzione degli stessi anziani e le persone che vivono accanto alla struttura sanitaria, allibiti dall’inaspettato crollo.

Vista anche l’ora della mattina presto, l’incidente ha scongiurato la presenza di persone. Ma si fosse verificato durante la mattina o il pomeriggio, probabilmente staremmo a scrivere un’altra, probabilmente tragica con feriti e morti a seguito. Tutto ciò perché il San Raffaele è una struttura rinomata sul territorio, soprattutto nella parte legata alla riabilitazione delle persone della Terza Età. Nella caduta, si sono danneggiate altre piante e il manto del vialetto si è rotto.

Infatti, le radici dell’albero sono fuoriuscite nella caduta, lasciando spazio a un impressionante buco all’interno del cortile. Gli operatori della struttura, in maniera preventiva, hanno chiuso l’ingresso su via Bernardino Ramazzini: sarà possibile utilizzare l’entrata secondaria per accedere alla clinica, situata al civico “27” di via Federico Di Donato. Una situazione semplicemente figlia del maltempo che si è abbattuto su Roma in queste ore.